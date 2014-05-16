Телеканал Ахметова меньше всего пострадал от отключения из эфира на Востоке

В Луганской и Донецкой областях, где сепаратисты требуют отключения из эфира украинских каналов, меньше всего пострадал канал «Украина», трансляция которого доступна в 23 населенных пунктах из 27. Такой вывод «Телекритика» сделала после анализа информации об отключении украинских каналов на Востоке Украины, полученной из разных источников.

Например, канал «Интер» ведет вещание только в 16 городах, а «1+1» - вообще в 12. Каналам группы StarLightMedia повезло по-разному: СТБ ведет вещание в 16 городах, ICTV - в 20. Молодежным каналам повезло чуть больше - Новый продолжают смотреть примерно, как и канал ТЕТ, в 22 и 20 городах соответственно. Среди каналов, не входящих в крупнейшие телегруппы, чаще всего отключают 5 канал.

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Вместо украинских каналов в аналоговом эфире украинских городов вещают российские каналы: «Первый канал», «Россия 24», «РТР Планета», РЕН ТВ.

Интересно, что именно канал, который принадлежит Ринату Ахметову, пострадал меньше от других общенациональных каналов.