Предприятия Ахметова не будут платить налоги сепаратистам из ДНР
15:55, 16 мая 2014Политика
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Группа СКМ Рината Ахметова не намерена платить налоги в бюджет самопровозглашенной "Донецкой народной республики".
Преприятия Рината Ахметова будут платить налоги в украинский бюджет / Фото: УНИАН
Об этом сообщает Forbes.
"СКМ работает исключительно в рамках правового поля и действующего законодательства Украины. В том числе, и в части налоговых отчислений в центральный и местные бюджеты", - заявили в пресс-службе СКМ.
Следует также отметить, что сепаратисты из ДНР предложили Ринату Ахметову платить налоги в бюджет нового государственного формирования.
Вместе с тем, руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук отметил, что подконтрольная Ринату Ахметову группа "Метинвест" сообщила о том, что в Мариуполе ее представителями, а также местной властью и так называемой "Донецкой народной республикой" был подписан некий документ под названием "Меморандум о порядке и безопасности".
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