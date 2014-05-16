Предприятия Ахметова не будут платить налоги сепаратистам из ДНР

Об этом сообщает Forbes.

"СКМ работает исключительно в рамках правового поля и действующего законодательства Украины. В том числе, и в части налоговых отчислений в центральный и местные бюджеты", - заявили в пресс-службе СКМ.

Следует также отметить, что сепаратисты из ДНР предложили Ринату Ахметову платить налоги в бюджет нового государственного формирования.

Вместе с тем, руководитель "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук отметил, что подконтрольная Ринату Ахметову группа "Метинвест" сообщила о том, что в Мариуполе ее представителями, а также местной властью и так называемой "Донецкой народной республикой" был подписан некий документ под названием "Меморандум о порядке и безопасности".