Один из лидеров донецких сепаратистов не ожидает признания ДНР мировым сообществом



Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад, инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

“Госдума РФ поддержала результаты референдума и фактически провозглашение Донецкой и Луганской народных республик. Ожидать нам подтверждения или признания мирового сообщества, к сожалению, не приходится, потому что даже не услышав о результатах голосования, они заявили, что не признают. Но есть же Косово, которое тоже никто не признавал в мире. Прецедент есть”, - сказал Пушилин.

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Он также отметил, что в Донецке прошел “первый в мире народный референдум без всяких корректировок, указаний, финансирования”.

По словам Пушилина, что в день проведения референдума, 11 мая, в Донецке было аккредитовано 600 журналистов со всего мира, которым было разрешено везде проводить съемки.

На уточняющий вопрос ведущей, почему на участки неохотно пускали украинских журналистов, он ответил: “Народ не пускал. Если я выйду на сцену и скажу, давайте пускать украинских журналистов, потому что они у нас хорошие, то меня самого вместе с этими журналистами начнут бить. Я вам честно и абсолютно открыто об этом говорю”.

Справка УНИАН. После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.

11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый «референдум» об определении статуса региона. Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной «Донецкой народной республики», за независимость так называемой «Луганской народной республики» – 96%.

В то же время и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сообщил, что, по данным МВД, 11 мая в так называемом “референдуме” в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой - немногим больше 32%.

В соответствии с украинским законодательством, такой опрос не имеет юридической силы, и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира.