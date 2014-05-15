Один из лидеров донецких сепаратистов не ожидает признания ДНР мировым сообществом
Самопровозглашенный сопредседатель так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин не ожидает признания ДНР мировым сообществом.
Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад, инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
“Госдума РФ поддержала результаты референдума и фактически провозглашение Донецкой и Луганской народных республик. Ожидать нам подтверждения или признания мирового сообщества, к сожалению, не приходится, потому что даже не услышав о результатах голосования, они заявили, что не признают. Но есть же Косово, которое тоже никто не признавал в мире. Прецедент есть”, - сказал Пушилин.
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Он также отметил, что в Донецке прошел “первый в мире народный референдум без всяких корректировок, указаний, финансирования”.
По словам Пушилина, что в день проведения референдума, 11 мая, в Донецке было аккредитовано 600 журналистов со всего мира, которым было разрешено везде проводить съемки.
На уточняющий вопрос ведущей, почему на участки неохотно пускали украинских журналистов, он ответил: “Народ не пускал. Если я выйду на сцену и скажу, давайте пускать украинских журналистов, потому что они у нас хорошие, то меня самого вместе с этими журналистами начнут бить. Я вам честно и абсолютно открыто об этом говорю”.
Справка УНИАН. После аннексии Россией украинского Крыма, которой предшествовала военная оккупация полуострова и нелегитимный референдум о его выходе из Украины, Россия не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.
В середине апреля российские вооруженные боевики захватили административные здания в ряде городов Донецкой области, а также в Луганске. Боевики похищают, истязают и убивают людей, захватывают заложников.
11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый «референдум» об определении статуса региона. Они утверждают, что 89% граждан проголосовали за государственную самостоятельность самопровозглашенной «Донецкой народной республики», за независимость так называемой «Луганской народной республики» – 96%.
В то же время и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сообщил, что, по данным МВД, 11 мая в так называемом “референдуме” в Луганской области приняли участие около 24% населения, в Донецкой - немногим больше 32%.
В соответствии с украинским законодательством, такой опрос не имеет юридической силы, и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, США и ряд других стран мира.