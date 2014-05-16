МИД Швеции: Отчет ООН о правах человека в Украине опровергает российскую пропаганду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт во время брифинга в Киеве.

«Отчет ООН о правах человека в Украине, я считаю – это комплексный и очень глубокий отчет, опровергающий достаточно много российской пропаганды, которую пытаются распространять российские СМИ, прежде всего среди российского населения, но и среди другой аудитории», - отметил он.

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«В то же время, этот отчет поднимает серьезную обеспокоенность, есть еще вопрос крымских татар, сегодня мы получаем сообщения об обысках в домах крымских татар, а также ухудшение положения с правами человека на востоке страны», - заметил Бильдт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 мая, помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович в Киеве представил второй отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в котором, в частности, выражается обеспокоенность ситуацией с соблюдением прав человека в Крыму и отмечается, что украинская власть должна уделить внимание соблюдению прав крымских татар как коренного населения, и украинцев, которые не получили российское гражданство, на полуострове.