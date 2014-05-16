Парламентская ВСК проведет 20 мая в Одессе заседание относительно событий 2 мая

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на учредительном заседании этой ВСК.

Руководитель ВСК Антон Киссе сообщил, что на данное время председатель ВР еще не подписал постановление о создании ВСК, поскольку до сегодняшнего дня не были согласованы все кандидатуры в состав комиссии.

По словам Кисе, его заверили, что сегодня постановление будет подписано, поскольку все кандидатуры уже согласованы.Читайте такжеВР создала ВСК по расследованию событий, которые произошли в Одессе, Мариуполе, Красноармейске и других городах

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан, и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором было много люди, начался пожар. По последним данным, в Одессе 2 мая в больницы обратились 214 пострадавших, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.