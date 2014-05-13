В МВД уверены, что бойню 2 мая в Одессе организовала группа экстремистов

19:49, 13 мая 2014
Политика
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По словам заместителя министра МВД, 10 человек изъявили желание сотрудничать со следствием.

У МВС є підстави вважати, що 2 травня в Одесі діяла спеціально організована злочинна група екстремістів / REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь сейчас продолжается процесс расследования, продолжаются резонансные задержания.

"На сегодняшний день могу констатировать о том, что 10 человек, а сегодня, наверное, уже и больше, изъявили желание сотрудничать со следствием. Они подтверждают то, что экстремисты действительно готовили эту операцию с целью дестабилизации ситуации в Одесской области", - заявил он.

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Кроме того, с его слов стало известно, что в Одессе действовала специально организованная преступная группа экстремистов.

"События в Одесской области были спланированы и развивались параллельно с событиями на Востоке Украины. Целью действий злоумышленников была дестабилизация ситуации в Одессе, которая является очень важным форпостом на Юге Украины", - добавил он.

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