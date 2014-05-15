Политолог: На Донбассе все идет к созданию анархической республики

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко не исключает, что в случае обострения противостояний на востоке Украины, и Донецкая, и Луганская области могут получить спокойные для проживания граждан зоны и зоны с анархической ситуацией.

Об этом он заявил сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

"Донбасс тяжело болен. Мы знаем, что 15 лет там была Партия регионов, и она развалила политическую составляющую. Там все идет к созданию анархической республики: будет две территории - где можно жить и будет "Сектор Газа". Их несколько будет", - сказал Небоженко.

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По его словам, в результате такого разделения "инстинктивно люди будут выбирать безопасность выше политических приоритетов, и жить там, где безопаснее".

При этом Небоженко не исключил, что при таком развитии событий через месяц-два западные страны могут приступить к рассмотрению вопроса о введении санкций против отдельных категорий жителей и бизнесменов, работающих на Донбассе.

"Только мужественный Донбасс должен найти в себе силы, чтобы он не превратился в "Сектор Газа", - подчеркнул Небоженко.

Говоря о возможности распространения сепаратизма в другие регионы Украины, политолог не исключил, что "вектор сепаратизма пойдет не в сторону Украины, а, учитывая открытость границы, в сторону России".