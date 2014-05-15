Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал Россию уважать суверенитет постсоветских стран.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил на пресс-конференции после совместного заседания коллегии Еврокомиссии с правительством Молдовы во главе с премьер-министром Юрием Лянке.

"Что касается России, мы считаем, что давление на страны "Восточного партнерства" не оправдано. Даже во времена «холодной войны» странам было разрешено иметь отношения с другими странами. Россия должна уважать права этих стран. Не должно быть ограниченного суверенитета. Должен уважаться суверенитет независимых стран", - сказал Баррозу.

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"Соглашения об ассоциации не направлены против кого-то. Мы действуем абсолютно прозрачно. Но Россия должна признать, что независимые суверенные страны имеют право заключать соглашения с другими странами. Если этого не признавать - тогда будет беда не только в регионе, но и мире. Это неприемлемо и нецивилизовано в ХХІ веке", - добавил президент Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала политическую часть Соглашения об ассоциации с ЕС 21 марта, а подписание экономической части Соглашения, которой предусмотрено создание глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, ожидается после президентских выборов в Украине 25 мая.

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Молдова и Грузия должны подписать Соглашения об ассоциации с ЕС 27 июня в Брюсселе.

Странами-участницами программы ЕС "Восточное партнерство" являются Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Армения и Беларусь.