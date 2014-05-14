Грузия подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС 27 июня

Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом будет подписано 27 июня в Брюсселе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с президентом Европейского Совета Херманом Ван Ромпеем в Тбилиси.

Об этом сообщает ИА «Новости-Грузия».

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«Для нас очень почетен этот визит. Он подтверждает, что Евросоюз поддерживает Грузию в процессе евроинтеграции. Хочу сообщить вам, что мы сегодня получили подтверждение относительно того, что соглашение об ассоциации Грузия подпишет 27 июня», - отметил Гарибашвили.

«Мы обсудили подготовку к соглашению и имплементации соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли. Мы подпишем соглашение в Брюсселе 27 июня вместе с главами государств и правительств ЕС. Эта важная веха обозначит начало нового этапа в наших отношениях и в истории вашей страны», - заявил Ромпей.

«Соглашение об ассоциации - это не конечная цель нашего сотрудничества», - добавил председатель Евросовета.

Накануне Ромпей в рамках визита в Кишинев заявил, что передал премьер-министру Молдавии Юрию Лянкэ приглашение подписать соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС также 27 июня.

С грузинской стороны документ подпишет Ираклий Гарибашвили.

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Парафирование Соглашения об ассоциации Грузии с ЕС прошло в конце ноября 2013 года на саммите стран "Восточного партнерства" в Вильнюсе. Одновременно было парафировано аналогичное соглашение с Молдовой. Окончательное подписание документов планировалось в августе-сентябре, однако затем было передвинуто на более ранний срок. В марте Евросоюз заявил по итогам саммита, что намерен подписать с Молдовой и Грузией Соглашения об ассоциации, включающие в себя пункты о создании зоны свободной торговли, не позднее июня.

На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что выделит Грузии и Молдове по 30 миллионов евро, которые пойдут, в том числе на проведение мероприятий по внедрению этого соглашения.