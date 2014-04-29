В Украине до сих пор отмывают деньги для семьи Януковича и сепаратистов - Мищенко

Об этом заявляет нардеп Сергей Мищенко, говорится в сюжете ТСН.19:30.

По его словам, речь идет о структурах "группировки Кауфмана и Грановского". Именно они в свое время приватизировали Одесский аэропорт и Президент-отель. И сделали это незаконно, уверен Мищенко. Люди, причастные к группировке, длительное время возглавляли аэропорт "Борисполь". Поэтому через аэропорт незаконно вывозили ценности. Факты и доказательства нарушений, говорит Мищенко, правоохранителям передал еще несколько недель назад. Однако расследование всячески блокируется, отмечает нардеп.Читайте такжеКак Янукович убегал из Украины - расследование журналистов

Генпрокуратура вообще никакого дела не возбудила. Поэтому если власть декларирует борьбу с коррупцией, то должна действовать соответственно. Иначе через преступные схемы Украина и в дальнейшем будет терять деньги и финансировать пророссийские группировки, отмечает он. "Не подали иска о лишении лицензии "Фінбанка" и "Платинум банка" за отмывание средств и спонсирование сепаратистов. И по ряду других объектов, которые принадлежат группировке Грановского и до сих пор кормят "Семью". Срочно необходимо, чтобы были возбуждены уголовные дела. Чтобы следователи могли проводить следственные действия, чтобы судьи, которые не дают проводить следственные действия, были должным образом наказаны", - говорит Мищенко.