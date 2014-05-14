Bloomberg: «Необъявленная война» Украины с Россией после объединения повстанцев

Об этом сообщается в статье Дарины Краснолуцкой, Катерины Чурсиной и Дарьи Марчак под названием ««Необъявленная война» между Украиной и Россией после объединения повстанцев» на сайте Bloomberg.com.

Вчера около 13.00 более 30 человек напали на колонну Вооруженных сил Украины в Славянском районе (Донецкая обл.), неподалеку от Краматорска, согласно заявлению Министерства обороны, в котором говорилось, что погибли 6 военнослужащих ВСУ. Еще один скончался по дороге в больницу, сообщает Интерфакс.

«Россия уже вмешивается в украинский конфликт, поддерживая митингующих и террористов, которыми руководят россияне», заявил журналистам в Брюсселе украинский премьер-министр Арсений Яценюк после переговоров с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. «Мы призываем Россию осудить их действия, призвать этих так называемых митингующих, а на самом деле террористов, освободить здания, и сделать все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в Украине. России не удастся сделать из Украины «недееспособное государство».

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Когда разгорелась новая борьба, Евросоюз попытался ускорить дипломатический процесс, направив немецкую делегацию во главе с министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером в Киев и Одессу, чтобы помочь установить диалог между пророссийскими сепаратистами и украинским правительством. Против России могут быть введены новые санкции в случае срыва президентских выборов в Украине, запланированных на 25 мая, заявил Президент Франции Франсуа Олланд во время визита в Тбилиси, столицу бывшей советской республики Грузии, которая воевала с Россией в 2008 году за свой восставший регион.

Сепаратисты объединяются

Лидеры самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и соседней Луганской республики, которые вчера объявили обе области суверенными государствами, решили объединиться. Как сообщили лидеры донецких сепаратистов, 90% жителей области проголосовали 11 мая за отсоединение от Украины на референдуме, который США и Европейский союз назвали незаконным и отметили, что он был проведен с огромным количеством нарушений. Похожие результаты объявили и после референдума в Луганской области.

Эти события происходили по тому же сценарию, по которому Россия присоединила Крым в марте. Правительство Украины и его американские и европейские союзники заявляют, что Президент Владимир Путин провоцирует беспорядки, которые могут расколоть бывшую советскую республику перед президентскими выборами.

«В наших восточных регионах идет «необъявленная война», заявил журналистам в Киеве и.о. министра обороны Михаил Коваль. «Наш сосед развязал войну, направив спецназ и диверсантов на нашу территорию».

Санкции ЕС

Министры иностранных дел ЕС впервые заморозили активы компаний, в том числе компании Черноморнефтегаз, которая занимается добычей нефти и природного газа, после того как они были экспроприированы во время аннексии Крыма Россией. Они добавили в «черный список» имена 13 человек, активы которых будут заморожены и для которых будет запрещен въезд в страны ЕС за участие в дестабилизации Украины, а также пригрозили вместе с Соединенными Штатами ввести более жесткие санкции против целых секторов российской экономики.

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Украина вскоре получит первый транш от ЕС в размере 600 млн. евро от общей суммы 1,6 млрд. евро для макрофинансовой помощи Украине, сказал сегодня Баррозу.

Рынок акций в России вырос, поскольку ожидается, что последние санкции не навредят экономике. Индекс ММВБ вырос на 0,7 % до 1 385,29, продолжая расти уже пятый день, поднявшись с 1 до 4,1 % после спада, который произошел в результате вторжения России в Крым в марте. Рубль укрепился на 0,6 % до 34,8335 за доллар, согласно данным Bloomberg, поднявшись на 3 % с 28 февраля.

Украинская гривна упала на 0,5 %, таким образом, за последний год курс гривны к доллару опустился на 30 %.

Найти компромисс?

«Пока трудно понять, каким может быть компромисс в данный момент, если федерализация, на которой настаивают Россия и сепаратисты на юго-востоке, является абсолютно неприемлимой для украинского правительства и жителей западных регионов», написал в электронном письме Тимоти Эш, глава отдела стратегии по развивающимся рынкам Standard Bank в Лондоне.

Если Донецкая и Луганская области отделятся, Украина потеряет примерно пятую часть объема производства, аналитик Банка Америки Вадим Храмов написал в электронном письме. Что касается России, украинский конфликт может обойтись ей в сумму 115 млрд. долл., или около 3 % годового объема производства и усилить давление рецессии, Нариман Бехравеш, главный экономист консалтинговой компании IHS Inc., сообщил сегодня в электронном письме.

«Хотя России придется заплатить, в конечном счете, высокую экономическую цену за аннексию Крыма и продолжающийся конфликт с Украиной, негативных последствий для других стран мира, в частности, европейских, будет трудно избежать», – добавил Бехравеш.

Наращивание войск

По данным США, Россия сконцентрировала у границ с Восточной Украиной военные формирования общей численностью более 40 тысяч человек и помогает повстанцам, которые захватили здания и телевышки в 10 городах.

Пророссийские сепаратисты, при отсутствии инфраструктуры и избирательных реестров, не имея контроля над целыми регионами, провели референдумы на территории, которая простирается на 200 км от российских границ вглубь Украины до Донецка и Луганска, сообщает espresso.tv.

Голосование было «незаконным в соответствии с законодательством Украины» и «явной попыткой» способствовать дальнейшему расколу страны, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Джей Карни в Вашингтоне. По его словам, были случаи, когда использовались бюллетени с уже проставленной «галочкой», голосовали и дети. Карни также сказал, что США разочарованы тем, что Россия не использовала свое влияние, чтобы предотвратить проведение этих референдумов.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила сегодня, что её «не интересуют» результаты референдума.

«Глубокий кризис»

Россия заявила, что «нежелание украинских властей начать настоящий диалог с представителями регионов» является препятствием для деэскалации.

«Недавно проведенные референдумы в Донецкой и Луганской областях – это четкий сигнал о том, что в Украине глубокий кризис», – заявил МИД России на своем сайте.

Большинство украинцев, а именно 56 %, считают, что их страна находится в состоянии войны с Россией, согласно опубликованным сегодня данным опроса, проведенного киевским Центром Разумкова.

Около 53 % украинцев хотят, чтобы Украина вступила в ЕС – именно отказ свергнутого Президента Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС вызвал кризис – в то время как две трети видят Россию «братской» и «дружественной» страной, по данным опроса, в котором приняли участие 2012 человек, проведенного 25-29 апреля. Погрешность составляет 3 %.

Самопровозглашенный «народный губернатор» Луганской области Валерий Болотов был ранен, вероятно, снайпером, как сообщается на сайте www.0642.ua. Его жизнь вне опасности.

Конечный срок оплаты за газ

Повстанцы собираются начать «контртеррористическую операцию» против украинских военных, если они откажутся покинуть Донецк в течение 48 часов, заявил вчера по телефону лидер сепаратистов Денис Пушилин.

Монопольный экспортер российского газа ОАО Газпром сообщил, что Украина должна заплатить наперед за поставку газа до 2 июня, и что она будет получать такое количество газа, за которое она заплатит, есть риск прекращения поставок, заявил представитель компании Сергей Куприянов в электронном сообщении. Долг Украины за поставленное топливо с 2013 г. по апрель 2014 г. составляет 3,5 млрд. долл., сказал председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

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У Украины, которая получает половину потребляемого газа из России, есть возможность заплатить за него, так как она уже получила первый транш международной финансовой помощи в размере 3,2 млрд. долл., сказал Медведев. Прекращение поставок газа в Украину может отразиться и на других европейских странах, так как около 15 % газа, который получает Европа, транспортируется по трубопроводам Украины, построенным еще в советские времена.