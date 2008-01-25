В НУ-НС готовы завтра собраться на заседание Рады

«Мы будем продолжать работу. Если нужно - мы будем работать завтра, в субботу». Об этом официальному сайту блока сказал народный депутат от фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Владимир Вязивский.

Он сообщил, что согласительный совет только что закончился. «На этот момент всем стало окончательно понятно – «регионалы» не имеют желания отвечать на общественные вызовы и нормально работать в парламенте», - заметил депутат. .

«За ночь все договоренности, которые были достигнуты между коалицией и оппозицией, «регионалами» были отброшены, утром они выдвинули абсолютно другие требования, - отметил политик. – Я считаю, что существуют две причины такого поведения Партии регионов. Во-первых, они не хотят лишаться депутатской неприкосновенности и льгот, о чем мы подготовили соответствующие законопроекты. Во-вторых, - это внешнеполитический фактор – выборы в России. «Регионалы» - агенты России, для которой очень хорошо, когда у соседей не все в порядке».