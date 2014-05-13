Севастопольцам пообещали работающие банкоматы, но только на кораблях в море

Об этом сообщает местное издание gazeta.sebastopol.ua.

"В 12.00 в Артбухте встанет судно. На нем установлены банкоматы Сбербанка. Инкассация будет проведена и жители Севастополя могут на этом судне получать рубли. Пока так", - сообщил на брифинге нелегитимный губернатор Севастополя Сергей Меняйло.

Получить деньги в банкоматах смогут те, у кого есть незаблокированная гривневая карта.

Читайте такжеОккупационные власти заблокировали в Крыму 4,6 млрд гривень НБУНо, несмотря на заявление "губернатора", после полудня в Артбухте судна с банкоматами не было, сообщает издание. Зазывалы на морские экскурсии судно не видели и о его появлении ничего не знают.

По словам Меняйло, судно с банкоматами будет находиться в Артбухте «столько, сколько нужно».

По данным диспетчера порта, 12 мая в Артбухту из Камышовой бухты зашло пассажирское судно «Капитан-лейтенант Казарский». Именно на нем установлены банкоматы.

Судно ошвартовано у знака адмиралу Клокачеву. Оборудование на нем уже установлено и подключено, но деньгами банкоматы пока не заправлены.