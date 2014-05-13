Миссия ОБСЕ заявляет о значительных нарушениях прав человека в Украине - Крым стал опасным

В частности, в Украине произошло значительное количество таких серьезных нарушений, как убийства, физические нападения, а также запугивание и похищения. Жертвами становились преимущественно активисты, выступавшие за Евромайдан, и журналисты, а в оккупированном Россией Крыму также и украинские военные и крымские татары, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеРомпей уверяет, что ЕС не признает аннексию Крыма и так называемые «референдумы»События в Украине серьезно повлияли на положение национальных меньшинств, и в первую очередь в Крыму, заявили в миссии. Там крымские татары оказались в особенно опасной ситуации, к тому же положение украинцев по национальности стало новым источником беспокойства.

Миссия работала в Украине по просьбе правительства страны с начала марта. Ее составили эксперты двух учреждений ОБСЕ - Бюро по демократическим институтам и правам человека и Управления верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, говорится в сообщении.