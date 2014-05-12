Сепаратисты: в Донецкой области 89,07% проголосовали за признание ДНР

Об этом он заявил на брифинге в воскресенье, сообщает журналист Федор Иваница в своем твиттере.

По словам Лягина, в Донецкой области 89,07 % проголосовали за признание самопровозглашенной ДНР, против - 10,19 % , 0,74 % "бюллетеней" испорчены.

Лягин объяснил, что так быстро удалось подсчитать бюллетени из-за напряженной ситуации, в том числе в Красноармейске. Результат окончательный.

В Донецкой области проживает 3,35 миллиона избирателей. Область разделена на 21 избирательный округ где должны работать 2425 избирательных участков. В частности, в Донецке зарегистрировано 706 тысяч избирателей, для которых должен работать 371 участок.

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Кроме того, Лягин заявил, что выборы президента Украины в Донецкой области не состоятся, новый референдум в Донецке не готовится, отделяться они пока не собираются.

Как известно, во время голосования людям разрешалось голосовать за нескольких человек, были зафиксированы вбросы нескольких "бюллетеней" одним лицом.

Не на всех "участках" были списки, поэтому всем желающим давали возможность голосовать, независимо от гражданства.

Кроме того, немецкий журналист сообщил, что ему удалось проголосовать шесть раз. Также известно, что голосование проиходило на улицах без кабинок.