За событиями на востоке Украины стоят вышколенные и вооруженные по «российским стандартам» террористы - МИД

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины относительно нелегитимного опроса о статусе Донецкой и Луганской областей.

Как отмечается в документе, «проведение 11 мая с.г. инспирированного, организованного и финансируемого Кремлем нелегитимного «референдума» о статусе Донецкой и Луганской областей является юридически никчемным, и не будет иметь никаких правовых последствий для территориальной целостности и устройства Украины».

В МИД подчеркнули, что организаторы этого преступного фарса сознательно пошли на нарушение Конституции и законодательства Украины, пренебрегли призывами украинской власти и международного сообщества.

Читайте такжеФермеры и шахтеры Луганщины проигнорировали "референдум" - СМИ

«Подавляющее большинство граждан Украины в Донецкой и Луганской областях не поддаются на эти своевольные действия, и не берут в руки преступный ”бюллетень”, окропленный кровью соотечественников», – говорится в документе и подчеркивается: «Украинский народ не признает никаких террористических референдумов ни в Донецкой, ни в Луганской области, ни в Крыму».

«Такой же является реакция всего международного сообщества», - заметили в МИД.

«Наше государство выступает за диалог национального единства, в котором нет места угрозам и терроризму, а есть открытость и сплоченность всех граждан доброй воли, которые хотят мира, стабильности и благосостояния для Украины», - подчеркивается в комментарии.