Родственники милиционеров из "горячих точек" выдвинули требования к власти
Люди просят нормально обеспечивать правоохранителей деньгами и едой.
В Черкассах под стены областного управления МВД пришли матери и родственники милиционеров, которые находились накануне в Мариуполе. Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30, передает ТСН.ua.
Они просили обеспечить своих родных, которые находятся в "горячей точке", провиантом и повысить суточные, которые составляют 30 гривен.
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Говорят, накануне боевики заблокировали черкасских милиционеров на аэродроме в Мариуполе и начали обстрел. Командир отвел людей в лесополосу и там они провели ночь без питьевой воды и пищи.
Это изрядно обеспокоило родных. Впрочем, руководитель милиции Области заверил, что сегодня правоохранителей передислоцировали в другую область и направили им дополнительный провиант.
Как уже сообщалось, в Мариуполе погиб командир батальона территориальной обороны и пулеметчик.