В Черкассах начали формировать батальон территориальной обороны

В Черкассах началось формирование батальона территориальной обороны «Черкассы».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, 6 мая в областном военном комиссариате начался отбор желающих служить в батальоне.

По словам военного комиссара Черкасской области Евгения Курбета, численность батальона составит 400 человек. Руководить батальоном будет командир, который будет подчиняться председателю Черкасской ОГА - начальнику зоны территориальной обороны. Место дислокации батальона в настоящее время определяется.

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Батальон территориальной обороны «Черкассы» должен усилить охрану области, объектов государственного и стратегического значения, вести борьбу с диверсионно-разведывательными группами, при необходимости поддерживать режим военного положения.

Курбет также сообщил, что от Министерства обороны военкомат уже получил для батальона «Черкассы» оружие, боеприпасы, средства связи и технику. Остается потребность в бронежилетах, шлемах, спальных мешках и обеспечении питанием. Для обеспечения функционирования батальона необходимо 4 млн грн. Половину от необходимых 4 млн грн выделят из областного бюджета за счет субвенции из государственного бюджета, остальные - будут просить помочь неравнодушных горожан. Для сбора средств в военкомате открыли спецсчет.

Подобные батальоны уже работают в 7-ми регионах страны