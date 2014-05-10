В Свердловске вооруженные люди захватили предприятие под свой штаб - милиция

"9 мая в Свердловский горотдел милиции обратился с заявлением начальник службы безопасности одного из предприятий и сообщил, что в 16:00 40 человек, вооруженных огнестрельным оружием, одетых в камуфляжную одежду, зашли в помещение предприятия, расположенном на ул. Глинки, где предложили охране покинуть помещение и объяснили, что в помещении в дальнейшем будет расположен штаб "самообороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телесных повреждений никому не причинено, жертв и пострадавших нет. Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка.

Также сообщается, что 9 мая в Свердловске пятеро неизвестных в камуфляжной форме и в черных масках незаконно завладели автомобилем "Volkswaqen Touareq", угрожая водителю автоматическим оружием. В настоящее время применяются меры по установлению места нахождения автомобиля и задержанию злоумышленников.