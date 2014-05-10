Во время АТО в Мариуполе погибли 7 человек, 39 - ранены

Об этом УНИАН сообщили в департаменте охраны здоровья Донецкой областной государственной администрации.

По информации медиков, во время антитеррористической операции в Мариуполе состоянию на 20.00 9 мая погибли 7 человек, еще 39 получили ранения и были доставлены к лечебно-профилактических учреждений города.

Читайте такжеЗдание Мариупольского горсовета выгорела частично - СМИ

В сообщении отмечается, что такие данные прошли через коммунальные медучреждения города Мариуполя.