СБУ задержала двух россиян, которых ФСБ направила в Луганскую область для участия в беспорядках

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по свидетельству одного из задержанных, гражданина РФ Запланова, непосредственно перед отъездом в Украину он получил инструктаж и задание от сотрудника ФСБ РФ, оказавшего содействие в пересечении государственной границы.Читайте такжеВ Запорожской области в ходе спецоперации СБУ и УБОП изъят арсенал оружия, задержаны 11 человек

Запланов должен был принять участие в акциях «Народного ополчения Донбасса» и собрать разведывательную информацию о социально-политической ситуации в регионе и организациях, которые действуют на территории Донецкой и Луганской областей, с целью создания «управляемой идеологической российской позиции » в восточных областях Украины.

Как сообщили задержанные граждане РФ, они входят в политическую партию Эдуарда Лимонова «Другая Россия», членов которой российская сторона активно использует для отправки на территорию Украины в качестве так называемых «ополченцев».