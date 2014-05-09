В Константиновке террористы застрелили священника - журналист

14:40, 09 мая 2014
Политика
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В городе Константиновка Донецкой области террористы убили священнослужителя. 

REUTERS

Об этом сообщил главный редактор издания ОстроВ Сергей Гармаш в Твиттере. 

По словам Гармаша, батюшку застрелили, когда тот пытался поговорить с террористами. 

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