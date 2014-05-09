В Константиновке террористы застрелили священника - журналист
14:40, 09 мая 2014Политика
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В городе Константиновка Донецкой области террористы убили священнослужителя.
В Констатнтиновке террористы застрелили священника / REUTERS
Об этом сообщил главный редактор издания ОстроВ Сергей Гармаш в Твиттере.
По словам Гармаша, батюшку застрелили, когда тот пытался поговорить с террористами.
В Константиновке на блок-посту сепаратисты застрелили православного батюшку. Жил рядом, вышел их образумить. Не договорились...
— Сергей Гармаш (@s_garmash) May 9, 2014
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