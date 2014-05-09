Яценюк: Украина готова проводить общенациональный диалог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил журналистам после молебна во Владимирском кафедральном патриаршем соборе в Киеве.

"Украина готова проводить общенациональный диалог. Круглый стол, который запланирован на следующей неделе на среду, является еще одним свидетельством того, что стране нужны единство, диалог и мир", - сказал глава правительства.

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Кроме этого он отметил, что мир будет достигнут тогда, когда террористы не будут подогреваться Россией, которая 69 лет назад стояла с украинскими солдатами бок о бок .

"Сейчас с нами бок о бок стоят Германия, Великобритания и США", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 мая, и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов и премьер-министр Яценюк заявили, что инициируют проведение всеукраинских круглых столов национального единства с участием представителей всех политических сил, гражданского общества, научных кругов.

В совместном обращении к соотечественникам в связи с напряженной ситуацией, которая продолжается в восточных регионах Украины, Яценюк и Турчинов отметили, что целью такого диалога является формирование национального консенсуса по ключевым для украинского общества проблем.

Наработанные предложения с участием всех политических сил будут реализованы Верховной Радой Украины, в том числе через механизмы внесения изменений в Конституцию и законодательство Украины.