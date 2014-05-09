ГПУ открыла производство против Калетника и Олейника за голосование руками за "законы 16 января"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, сведения о событии внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что во время проведения указанного пленарного заседания под председательством Калетника, с нарушением процедуры рассмотрения и принятия законопроектов, без использования системы «Рада» состоялось голосование за пакет законов, которыми существенно ограничивались конституционные права и свободы граждан Украины.Читайте такжеГПУ открыла ряд криминальных дел против экс-генпрокурора Пшонки

При этом результаты голосования озвучивались председателем счетной комиссии Олейником без подсчета голосов народных депутатов и несмотря на отсутствие некоторых из них во время голосования в зале ВР.

В дальнейшем принятие указанных законопроектов и обнародование их в парламентских и правительственных СМИ привело к эскалации конфликта между гражданами Украины и работниками правоохранительных органов, что в результате привело к человеческим жертвам.

В рамках досудебного расследования проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 16 января тогдашние провластные фракции приняли "в ручном режиме" ряд законов, которые ограничивали конституционные права и свободы граждан. В частности, ВР усилила ограничения на проведение массовых акций, амнистировала сотрудников спецподразделения "Беркут", которые избивали мирных демонстрантов, ввела ответственность за клевету и жестко регламентировала деятельность СМИ.

28 февраля Верховная Рада отменила эти репрессивные законы.