Пожар в кабельной шахте Киевского телецентра ликвидировали

Пожарные ликвидировали огонь в кабельной шахте Киевского телецентра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, к тушению пожара привлекалось 10 отделений пожарных подразделений на основной и специальной технике.

В 11.02 ГСЧС было получено разрешение на работу от ПАО «Киевэнерго» и в 11.05 спасатели начали тушить возгорание.

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В 11.40 пожар был локализован.

Как сообщал УНИАН, пожар в кабельной шахте Киевского телецентра возник сегодня в 4.37 . По данным ГСЧС, произошло возгорание на открытой территории, в техническом коллекторе, где находятся силовые электрические кабели.

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В связи с угрозой обесточивания Киевский телецентр был переключен на резервные линии.

Напомним, 2 мая активисты Майдана пикетировали центральную телебашню в Киеве, на территории которой находится руководство концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Они требовали встречи с начальником Александром Пивнюком: чтобы тот немедленно занялся вопросами охраны систем связи в восточных областях Украины. Пивнюк по телефону ответил активистам, что совместная работа с силовиками продолжается, но ее детали нельзя разглашать.

"Предпринимается ряд мер, которые я не могу озвучить, потому что это информация, которая может повредить информационному пространству", - заявил Пивнюк.

Пикетчики ему не поверили.