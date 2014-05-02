Активисты Майдана требовали вернуть востоку украинские каналы
Активисты Майдана требовали от руководства концерна РРТ восстановить вещание украинских каналов на Востоке.
Об этом сообщает ТСН.
Активисты Майдана требовали от руководства концерна РРТ восстановить вещание украинских каналов на Востоке.
Они пикетировали центральную телебашню в Киеве, на территории которой расположено руководство концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Активисты требовали встречи с начальником Александром Пивнюком, но его не было на месте. Тогда пикетчики связались с ним по телефону с требованием немедленно прибыть на работу и заняться вопросами охраны систем связи в восточных областях Украины. Тот ответил, что совместная работа с силовиками продолжается, но ее детали нельзя разглашать.
Читайте такжеГруппа 1+1 медиа отказывается от показа контента, что восхваляет спецназовцев и вооруженные силы РФ"Предпринимается ряд мер, которые я не могу озвучить, потому что это информация, которая может повредить информационному пространству", - заявил Пивнюк.
Однако пикетчики не поверили руководителю.
"Он является ставленником господина Клюева (Андрея, экс-главы администрации Януковича, - ред.). Мы хотели узнать, что фактически он сделал для восстановления телерадиовещания на Востоке Украины. Если он не говорит силовикам, что ему нужна помощь, то они не могут реагировать", - отметил активист Майдана Максим Токарев.