Активисты Майдана требовали вернуть востоку украинские каналы

Об этом сообщает ТСН.

Активисты Майдана требовали от руководства концерна РРТ восстановить вещание украинских каналов на Востоке.

Они пикетировали центральную телебашню в Киеве, на территории которой расположено руководство концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения. Активисты требовали встречи с начальником Александром Пивнюком, но его не было на месте. Тогда пикетчики связались с ним по телефону с требованием немедленно прибыть на работу и заняться вопросами охраны систем связи в восточных областях Украины. Тот ответил, что совместная работа с силовиками продолжается, но ее детали нельзя разглашать.

Читайте такжеГруппа 1+1 медиа отказывается от показа контента, что восхваляет спецназовцев и вооруженные силы РФ"Предпринимается ряд мер, которые я не могу озвучить, потому что это информация, которая может повредить информационному пространству", - заявил Пивнюк.

Однако пикетчики не поверили руководителю.

"Он является ставленником господина Клюева (Андрея, экс-главы администрации Януковича, - ред.). Мы хотели узнать, что фактически он сделал для восстановления телерадиовещания на Востоке Украины. Если он не говорит силовикам, что ему нужна помощь, то они не могут реагировать", - отметил активист Майдана Максим Токарев.