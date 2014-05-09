В Мариуполе слышны выстрелы, есть раненые (обновляется)
12:14, 09 мая 2014Политика
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В центре Мариуполя идет перестрелка, четверо человек с огнестрельными ранениями госпитализированы.
Другый день подряд в Мариуполе продолжается противостояние украинских военных с террористами / REUTERS
Как сообщает местный сайт 0629, выстрелы начались около 10.30.
По собственным источникам издания, выстрелы раздаются возле городского управления внутренних дел и военной части Нацгвардии.
В пресс-службе мариупольской милиции пока не комментируют ситуацию. В то же время очевидцы говорят, что некоторые люди пытаются захватить Мариупольское управления милиции и воинскую часть.
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По данным медицинской службы города, в центре стреляют из автоматов, четверо человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Центр города перекрывают для транспорта и прохожих.
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