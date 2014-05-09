В Северодонецке из-за угроз провайдер отключил девять украинских каналов

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с угрозой физической расправы над сотрудниками сети "Ланет", по "требованию штаба армии юго-востока г. Северодонецк" на основании приказа "народного Губернатора Болотова В.Д.", сегодня были отключены следующие телеканалы: "Интер", "Украина", "1+1", "ICTV", "СТБ", "Новый канал", "5 канал", "112 Украина", "TVi", - говорится в сообщении.

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"Мы понимаем, что это требование напрямую нарушает действующие законы Украины, но вынуждены его выполнять, так как существует реальная угроза прекращения трансляции всех телеканалов. Отсутствие вышеперечисленных каналов, в списке транслируемых, является временной мерой...", - отметили в компании "Ланет".