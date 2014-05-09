ДНР без Украины погибнет через две недели - Тарута

Такое мнение высказал на пресс-конференции для иностранных журналистов в Донецке председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута, пишет "ОстроВ".

"Для Донбасса изоляция - это катастрофа, которая наступит в течение 2-3 недель. Ни одно предприятие Донбасса не сможет работать в рамках изолированной территории и непризнанной никакими странами", - сказал он.

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"Поэтому когда они (сторонники ДНР) два месяца не получат зарплату, они скажут: "Нет-нет, мы хотим обратно в Украину". У нас другой перспективы не существует, мы можем строить свое счастливое будущее только в Украине", - подчеркнул губернатор.