НАТО: Доказательства отвода войск РФ от восточных границ Украины отсутствуют

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Расмуссен сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве после переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

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"Мне кажется, что у меня хорошее зрение. Должен повторить, что, несмотря на то, что мы зафиксировали российскую заявление о начале вывода солдат, но до сих пор не видели никаких признаков, что войска выводятся на самом деле", - сказал генсек НАТО, комментируя сообщение МИД России, которое обвинило его в "слепоте", если он не видит отвод российских войск.

"Я хотел заверить, что, если найдем доказательства, что на самом деле (РФ) выводит своих военных, то буду первым лицом, которая поздравит это с удовольствием", - сказал Расумссен.

Как сообщал УНИАН, 7 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отвела войска от восточных границ Украины. По его словам, это легко проверить с помощью современных систем слежения.