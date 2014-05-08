Вокруг Мариуполя украинские силовики установили 10 блокпостов.

Вокруг Мариуполя установлено 10 блокпостов. Блокпосты были организованы силами участников антитеррористической операции. На них дежурит милиция и гражданские активисты. Об этом рассказал Министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге в аэропорту после выездного заседания Кабмина в Харькове, передает ОстроВ со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

«Беспорядки, которые происходили ночью и сегодня днем, купированы силами правопорядка», – отметил он.

Напомним, по словам Арсена Авакова, в наведении порядка принимал участие батальон милиции специального назначения «Азов». Задержаны 20 боевиков, в том числе – «министр обороны» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Игорь Какидзянов.