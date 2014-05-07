"Министра обороны" ДНР везут для проведения следственных действий - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя тот факт, что задержанного сегодня под Мариуполем мужчину видели в Харьковском аэропорту в сопровождении милиции, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Аваков сообщил, что Какидзянова "транзитом через Харьков отправят в соседний огород" для проведения следственных действий.

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Как сообщал УНИАН, 7 мая, в Донецкой области сепаратисты обстреляли автобус с бойцами батальона милиции спецназначения "Азов", который двигался из Мариуполя в направлении Бердянска. Ранили водителя. Одного из тех, кто стрелял, убит. Еще двое нападавших задержаны, оружие изъято.

Среди задержанных - "министр обороны", так называемой «Донецкой народной республики", Игорь Какидзянов.