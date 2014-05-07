"Министра обороны" ДНР везут для проведения следственных действий - Аваков
"Министра обороны Донецкой народной республики" Игоря Какидзянова транзитом через Харьков отправили "в соседний город".
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя тот факт, что задержанного сегодня под Мариуполем мужчину видели в Харьковском аэропорту в сопровождении милиции, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Аваков сообщил, что Какидзянова "транзитом через Харьков отправят в соседний огород" для проведения следственных действий.
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Как сообщал УНИАН, 7 мая, в Донецкой области сепаратисты обстреляли автобус с бойцами батальона милиции спецназначения "Азов", который двигался из Мариуполя в направлении Бердянска. Ранили водителя. Одного из тех, кто стрелял, убит. Еще двое нападавших задержаны, оружие изъято.
Среди задержанных - "министр обороны", так называемой «Донецкой народной республики", Игорь Какидзянов.