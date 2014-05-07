Контрразведка задержала в Запорожской области группу диверсантов под руководством гражданина РФ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Руководил группой гражданин Российской Федерации Белоусов Максим Юрьевич, 03.03.1978 г.р., житель города Ростов-на-Дону", - сказано в сообщении.

По данным СБУ, задачей группы было проведение диверсионных и террористических актов с целью дестабилизации ситуации в регионе. Подготовка диверсантов осуществлялась на базе в районе города Таганрог (РФ).

Читайте такжеВ Херсоне сняли с поезда сепаратистов, которые ехали в ОдессуВ частности, члены преступной группы планировали осуществить диверсию на базе обеспечения МВД Украины, где хранятся горюче-смазочные материалы.

Также в период от 7 до 9 мая 2014 года диверсанты планировали принять участие в массовых беспорядках в г. Антрацит Луганской области.

Всех членов группы задержали. Во время обысков по местам их проживания изъяты гранаты и огнестрельное оружие.

Продолжаются оперативно-следственные действия.