Контрразведка задержала в Запорожской области группу диверсантов под руководством гражданина РФ
В рамках антитеррористической операции контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и прекратила разведывательно-подрывную деятельность диверсионной группы из 5 человек, которая действовала на территории Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Руководил группой гражданин Российской Федерации Белоусов Максим Юрьевич, 03.03.1978 г.р., житель города Ростов-на-Дону", - сказано в сообщении.
По данным СБУ, задачей группы было проведение диверсионных и террористических актов с целью дестабилизации ситуации в регионе. Подготовка диверсантов осуществлялась на базе в районе города Таганрог (РФ).
Читайте такжеВ Херсоне сняли с поезда сепаратистов, которые ехали в ОдессуВ частности, члены преступной группы планировали осуществить диверсию на базе обеспечения МВД Украины, где хранятся горюче-смазочные материалы.
Также в период от 7 до 9 мая 2014 года диверсанты планировали принять участие в массовых беспорядках в г. Антрацит Луганской области.
Всех членов группы задержали. Во время обысков по местам их проживания изъяты гранаты и огнестрельное оружие.
Продолжаются оперативно-следственные действия.