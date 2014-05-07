На материковую Украину из Крыма уже выехали более 7 тысяч беженцев

1862 из них - пенсионеры, которые уже на материке получили свои пенсии за апрель. Об этом сообщила министр социальной политики Людмила Денисова, отмечает "5 канал".

"Наибольшее количество крымчан - 2111 человек - находится в городе Киеве. В то же время, есть много тех, кто еще не зарегистрировался. Но и таким гражданам будут предоставлены соответствующие консультации и помощь", - подчеркнула Денисова, передает ТСН.

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По словам министра соцполитики, уже профинансировано первый транш такой помощи (это 3,3 млрд грн), выплату которых планируется завершить к 15 мая. "Также уменьшилась задолженность по выплатам фондов соцстрахования. На сегодня она составляет чуть более 600 миллионов гривен. Думаю, до конца мая нам удастся обеспечить погашение этих долгов по выплатам", - убеждена Денисова.