В Луганске возле захваченного здания СБУ произошла стрельба, есть раненый
19:14, 04 мая 2014Политика
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Трое неизвестных лиц из ружья стреляли по лицам, которые находятся на баррикадах возле здания СБУ в Луганске.
В Луганске произошла стрельба / REUTERS
Об этом сообщили в МВД Луганской области.
В результате стрельбы 38-летний гражданин, который находился на баррикадах, получил огнестрельное ранение левой голени. Сейчас он госпитализирован скорой помощью в медицинское учреждение. Других сведений из медицинских учреждений о пострадавших нет.
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Трех человек, которые стреляли, захватили боевики «Юго-восточной армии». О том, кто эти люди, пока что информации нет.
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