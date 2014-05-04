В Луганске возле захваченного здания СБУ произошла стрельба, есть раненый

Об этом сообщили в МВД Луганской области.

В результате стрельбы 38-летний гражданин, который находился на баррикадах, получил огнестрельное ранение левой голени. Сейчас он госпитализирован скорой помощью в медицинское учреждение. Других сведений из медицинских учреждений о пострадавших нет.

Читайте такжеВ Луганске террористы во время штурма сборного пункта ранили военнослужащего

Трех человек, которые стреляли, захватили боевики «Юго-восточной армии». О том, кто эти люди, пока что информации нет.