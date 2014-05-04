Террористы вывезли солдат-срочников из луганского военкомата в неизвестном направлении - СМИ

Об этом сообщают журналисты Оксана Лащенова и Ирина Козырева, передает сайт 0642.ua.

По их словам, бойцов ВВ вывезли из военкомата на автобусах представители "армии юго-востока", несмотря на желавшую их линчевать толпу. Оружие отобрали и отдали "беркутовцам", сообщает 0642.ua.

По словам активистки Юлии Красильниковой, Андрей Парубий ‬говорит, что провели переговоры с людьми, которые удерживают в плену в луганском ‪СБУ задержанных около военкомата общественников Анну Мокроусову и Алексея Биду. В связи с комендантским часом их обещали выпустить на рассвете.

Напомним, вчера террористы штурмовали военкомат и требовали от военнослужащих, которые находились внутри, сдать оружие.