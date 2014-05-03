В Луганске террористы удерживают в плену двух активистов Гражданского сектора города

В Луганске у террористов в плену находятся двое активистов Гражданского сектора города: Алексей Бида и Анна Мокроусова.

Как передает корреспондент УНИАН, о второй пленнице сообщили друзья захваченной активистки.

По словам активистов, Мокроусова находится в здании захваченного Управления СБУ вместе с Бидой.

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«Она ответила на телефон, но говорит, что находится у друзей и не может ни с кем встретится. Из абсолютно неестественного разговора можно сказать, что она тоже захвачена сепаратистами», - сообщает одна из активисток.

«Она там, голос дрожит, говорить не может, но на телефон отвечать дают или отвечают за нее. Ответила, явно по громкой связи, что решает финансовые вопросы у мальчика, встретится позже, голос дрожал», - рассказывает другая активистка.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Луганске террористы похитили одного из лидеров Гражданского сектора Луганска Биду. Со слов очевидцев, в районе Автовокзала четверо неизвестных скрутили руки Биде и затолкали его в серый автомобиль ВАЗ 2101 с государственными номерами 0382 .

По сообщению активистов, он поехал на защиту здания Областного военкомата, где по некоторым данным сегодня в 18.00 ожидался штурм здания сепаратистами. На данный момент, по сведениям активистов ГСЛ, похищенный Бида находится в здании захваченного Управления СБУ.

«С его номера отвечает невменяемое тело, которое благим матом орёт, про то, что всем надо приезжать в СБУ», - сообщили в Гражданском секторе города.