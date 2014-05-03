Освобожденные инспекторы ОБСЕ прибыли в Киев

В Киев прибыли освобожденные из заложников в Славянске военные инспекторы ОБСЕ.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, в киевском аэропорту их встретил премьер - министр Украины Арсений Яценюк.

Среди инспекторов ОБСЕ - граждане Чехии, Польши и Дании. Кроме того, были освобождены пятеро граждан Украины - Игорь Туранский, Александр Матвиенко, Валерий Удод, Алексей Плющев и Андрей Колодка.

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Также в аэропорту их встречали в.о. министра иностранных дел Андрей Дещица, заместитель министра обороны Игорь Кабаненко, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Украине Кристоф Вайль, Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в Украине Иван Почух , чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дания в Украине Мере Юль, временный поверенный в делах Польши в Украине Дариуш Гурчинский.

Яценюк сообщил, что пообщался с украинскими военными, находившимися в заложниках: «Они мужественно выстояли с нашими западными коллегами. Любые попытки их «расколоть» не удались, и все держались в единстве ... Наши мужественные военные выстояли и выжили».

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Премьер подчеркнул, что в плену остаются бойцы спецподразделения «Альфа», и сказал, что обратился к руководству СБУ «немедленно вернуть их в Киев живыми и невредимыми».

Глава правительства поблагодарил всех, кто принимал участие в операции по освобождению военных инспекторов ОБСЕ. Он также выразил соболезнования семьям погибших во время трагических событий в Украине.