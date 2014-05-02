В Одессе произошло столкновение между сторонниками РФ и единой Украины, есть жертвы (обновляется)

В центре Одессы происходят столкновения между участниками марша за единую Украину и сторонниками РФ

00:54 Число жертв столкновений в Одессе превысило 40 человек, пострадавших - 174.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 77 пострадавшим потребовалась госпитализация, 25 из них - в очень тяжелом состоянии. Одесситов просят сдавать кровь, сообщает Думская.net.

00:15 Одесский губернатор возложил ответственность за смерти на милицию. Сегодняшних жертв в Одессе можно было избежать, считает Валентин Немировский.

23:31 Жертвами пожара в Одессе стали 15 россиян и 5 граждан Приднестровья, сообщает корреспондент ТСН. Все они угорели.

23:19 Временно исполняющий обязанности Главы Администрации Президента Украины Сергей Пашинский назвал столкновения в Одессе провокацией ФСБ. Он подчеркнул, что именно от ФСБ сепаратисты в Одессе получили оружие.

23:11 Пророссийские активисты засели на крыше Дома профсоюзов и боятся выходить. В здании орудуют мародеры, сообщает Думская.net. Около 50 пророссийских активистов отказываются покинуть здание профсоюзов на Куликовом поле.

"В здании также замечены неизвестные лица, которые, пользуясь суматохой, ходят по кабинетам и смотрят, где что плохо лежит. В частности, на глазах журналистов из Дома вынесли печь и компьютер", - отмечает корреспондент издания.

21:59 38 человек погибли в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе. В управлении милиции отмечают, что к врачам за помощью обратились 50 человек, из них 10 милиционеров.

21:00 Из здания профсоюзов выводят федералистов через коридор позора, всех сажают в автозаки. Их очень много, отмечает корреспондент 048.

20:58 Часть пророссийских активистов заблокирована в здании торгового центра: среди них есть диверсанты, сообщает Думская.net.

Как рассказали «Думской» протестующие, в ТЦ остаются стрелки, которые работали на крыше, а также другие активисты. Часть правонарушителей уже задержана, их доставили в милицию.

Источники «Думской» сообщают, что на данный момент задержаны 26 человек. Среди них есть иностранные специалисты по диверсионной деятельности.

20:32 Из здания вывели депутата облсовета Алексея Албу. Его сильно избили, милиция не смогла сдержать гнев людей, отмечает корреспондент 048.

20:26 Корреспондент УНИАН сообщает, что во время пожара в Доме профсоюзов погибли люди.

На земле лежит много неподвижных тел, некоторые накрыты флагами Украины. Из здания по проукраинским активистам вели прицельный огонь из огнестрельного оружия.

20:06 Лагерь пророссийских активистов на Куликовом поле сожгли. Как передает корреспондент «Думcкой», сторонники России, обитавшие в сожженном лагере, заняли Дом профсоюзов и пытаются отбиваться – с крыши бросают коктейли Молотова, а из-за небольшого временного укрепления у входа – камни и взрывпакеты. Слышны выстрелы.

Из окна четвертого этажа выпал человек. Он получил серьезные травмы, и не подает признаков жизни.

048 сообщает, что со стороны Среднефонтанской много раненых лежит, среди них, возможно, есть убитые. Работают медики, есть скорые. Пострадали не меньше 20 человек. Слышны взрывы, но пока непонятно, это выстрелы или что-то другое.

19:47 В Одессе сепаратисты стреляют с крыш по активистам, милиция не вмешивается.

19:43 Губернатор Одесской области созвал экстренное совещание из-за кровавых столкновений в городе.

19:30 Антимайдан захватил дом профсоюзов, бросают из окон коктейли Молотова. На крыше видны люди, сообщает 048.

19:14 Одесская милиция сообщает о 4 погибших входе столкновений в центре Одессы.

18:43 Сторонники федерации захватили ТЦ "Афина", отмечает корреспондент 048.

18:23 - 048 сообщает, что пострадали два журналиста. Главный редактор "Думской" Олег Константинов получил ранения, также "Таймер" сообщает о пострадавшем сотруднике.

По состоянию на 17:00, в Одессе в результате столкновений сторонников единства Украины и сепаратистов погиб как минимум один человек.

16:35 На Бунина заблокировали пожарную машину

По состоянию на 16:30, с магазина "Антошка" сторонники федерализации сорвали украинский флаг. На Греческой начался разлив коктейлей Молотова. По словам корреспондента 048, у сторонников России есть автоматы Калашникова, они стреляют.

"Ранее ультрас обошли группу федералистов со стороны Вице-адмирала Жукова, но те открыли контратаку. Точно есть один раненый", - отмечает издание.

Стороны конфликта бросают друг в друга камни, брусчатку, взрывы от шумовых гранат почти не слышны. Федералисты погнали ультрас, около Горсада в группу людей бросили коктейль Молотова.

По состоянию на 16:03, как сообщает 048.ua, лидеру одесского Автомайдана Евгению Резвушкину камнем серьезно поранили глаз. Корреспондент издания отмечает, что у сторонников РФ видел травматическое оружие. Судя по тому, что на асфальте валяются металлические шарики, участники конфликта также применяют пневматику.

Чуть позже, в 15:44 корреспондент Думская.net сообщил, что в районе Соборной площади слышны взрывы и выстрелы. Активисты бросают друг в друга камни. Их пытаются разделить милиционеры. На асфальте корреспондент издания видел кровь. Число пострадавших пока неизвестно.

Как сообщила Думская.net в 15:15, группа пророссийских активистов собралась на Александровском проспекте. Многие - в масках и с битами. Они намерены препятствовать проведению марша «За единство Украины», который организовывают активисты Майдана и «Правого сектора» с участием одесских и харьковских футбольных фанатов.

Милиция задержала одного человека. По словам задержанного, он «проходил мимо». Кто-то опознал его, как активиста Куликова поля и начали бить всей толпой, после чего он попал в руки стражей порядка, которые проводили его до городского управления милиции.

В центре Одессы происходят столкновения между участниками марша за единую Украину и сторонниками России.

Как передает корреспондент УНИАН, на Соборной площади собрались фанаты футбольных клубов «Черноморец» (Одесса) и «Металлист» (Харьков), чтобы пройти маршем в Центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, где на стадионе «Черноморец» должен состояться матч. К ним присоединились обычные граждане. В руках многих были флаги Украины, фанаты одеты в цвета своих команд.

После исполнения гимна Украины колонна только начала движение, как со стороны Александровского проспекта появились молодчики в масках и с битами. Полетели шумовые гранаты, начались столкновения, в которых участвуют несколько тысяч человек. Люди разбирают тротуарную плитку, разбивают на части и швыряют друг в друга. Гремят взрывы, слышны звуки, похожие на выстрелы. Несколько кордонов милиции разделили оппонентов, но камни и гранаты продолжают лететь через их головы, все в дыму.

Уже есть более 10 пострадавших, окровавленных людей выводят из толпы.

Периодически звучат выкрики: «Украина!», «Слава Украине!», «Смерть врагам!» и так далее.

На место прибыл начальник милиции общественной безопасности Главного управления МВД в Одесской области Дмитрий Фучеджи.