Губернатор Одесской области созвал экстренное совещание из-за кровавых столкновений в городе

В Одессе председатель областной государственной администрации Владимир Немировский проводит экстренное совещание по поводу кровавых столкновений в городе.

Об этом УНИАН сообщили в областной государственной администрации. По словам источника, руководство милиции и прокуратуры сейчас совместно с губернатором ищут пути выхода из сложной ситуации.

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«Принимаются все меры для прекращения противостояния, для того, чтобы восстановить законность и порядок», - сказал источник.

Как сообщал УНИАН, сейчас в Одессе после временного затишья возобновилось столкновение сторонников единства Украины и сепаратистов, в центре города – стреляют.