Губернатор Одесской области созвал экстренное совещание из-за кровавых столкновений в городе
19:43, 02 мая 2014Политика
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По словам источника, руководство милиции и прокуратуры сейчас совместно с губернатором ищут пути выхода из сложной ситуации.
В Одессе продолжаются беспорядки / Фото: Valeriya Ivashkina / facebook.com
В Одессе председатель областной государственной администрации Владимир Немировский проводит экстренное совещание по поводу кровавых столкновений в городе.
Об этом УНИАН сообщили в областной государственной администрации. По словам источника, руководство милиции и прокуратуры сейчас совместно с губернатором ищут пути выхода из сложной ситуации.
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«Принимаются все меры для прекращения противостояния, для того, чтобы восстановить законность и порядок», - сказал источник.
Как сообщал УНИАН, сейчас в Одессе после временного затишья возобновилось столкновение сторонников единства Украины и сепаратистов, в центре города – стреляют.
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