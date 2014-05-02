В пожаре в одесском Доме профсоюзов погибли 38 человек - милиция

38 человек погибли в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе.

Как сообщает отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Одесской области, 30 из них отравились угарным газом, 8 выпрыгнули из окон, спасаясь от пожара.

В управлении милиции отмечают, что к врачам за помощью обратились 50 человек, из них 10 милиционеров. Работникам ГСЧС уже удалось потушить пожар.

Как сообщал УНИАН, в Одессе во время пожара на Куликовом поле в Доме профсоюзов погибли люди. Огнем охвачены второй и четвертый этаж 5-этажного здания. Некоторые, спасаясь от огня, начали выпрыгивать из выбитых окон. Количество погибших уточняется. На земле лежит много неподвижных тел, некоторые накрыты флагами Украины. Из здания по проукринским активистам вели прицельный огонь из огнестрельного оружия.

На место прибыли спасатели, машины скорой помощи, милиция, а также группа спецподразделения, которая задержала несколько сепаратистов.

Из здания продолжается эвакуация людей.

По данным ГУ ГСЧС в Одесской области не менее 30 человек погибли.

Как сообщают представители милиции, столкновения на Куликовом поле продолжаются, более 30 человек задержаны и доставлены в райотделы милиции.