Одесский губернатор возложил ответственность за смерти на милицию

Об этом он соощил на своей странице в Facebook.

"Сегодняшних жертв в Одессе можно было избежать. Для этого силовикам всего-то нужно было не торговать своей Родиной, своей Совестью, и следовать Присяге Украинскому Народу. Если бы милиция следовала требованиям руководства области, а не занималась дипломатией, сегодня все было бы иначе. Но они, как и всегда прежде, думали не о стране, а о собственном комфорте. Стыд.", - заявил глава ОГА.

Читайте такжеЖертвами пожара в Одессе стали 15 россиян и 5 граждан Приднестровья - СМИПодобное заявление разместил и координатор движения Информационое Сопротивление Дмитрий Тымчук.

"Одесские правоохранители показали себя с худшей стороны. Всего один пример. По нашим данным, на въезде в Одессу был задержан автобус с «колорадами», которых передали местной милиции. Но по приказу очень высокого милицейского начальства города их всех сразу же… отпустили. Милицейским начальником занимаются компетентные органы, но сам факт показателен", - написал он.

Напомним, сегодня в Одессе произошли столкновения пророссийских и проукраинских авктивистов. По последним был открыт огонь. Также было подожжено здание Дома профсоюзов, в котором погибли до 38 человек.