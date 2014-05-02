В Одессе сепаратисты стреляют с крыш по активистам, милиция не вмешивается

В Одессе сепаратисты в ходе столкновений с проукраинскими участниками акции использовали огнестрельное оружие, сообщает Украинская правда.

Так, во время трансляции одесский телеканал зафиксировал, как сепаратист стрелял по участникам проукраинской акции с крыши ТЦ "Афина".

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Вместе с тем сами активисты заявляют, что милиция с самого начала беспорядков в городе не реагировала на телефонные обращения граждан, заявляя, что в городе "ничего не происходит", и не вмешивалась в события.

По разным данным, в столкновениях погибли по меньшей мере трое участников, десятки ранены.