В Одессе сепаратисты стреляют с крыш по активистам, милиция не вмешивается
19:47, 02 мая 2014Политика
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Активисты в Одессе жалуются, что милиция делает вид, что "в городе ничего не происходит".
Боевик с крыши стреляет по проукраинским активистам / Скриншот с видео / o1.ua
В Одессе сепаратисты в ходе столкновений с проукраинскими участниками акции использовали огнестрельное оружие, сообщает Украинская правда.
Так, во время трансляции одесский телеканал зафиксировал, как сепаратист стрелял по участникам проукраинской акции с крыши ТЦ "Афина".
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Вместе с тем сами активисты заявляют, что милиция с самого начала беспорядков в городе не реагировала на телефонные обращения граждан, заявляя, что в городе "ничего не происходит", и не вмешивалась в события.
По разным данным, в столкновениях погибли по меньшей мере трое участников, десятки ранены.
Видео Виталий Уманец
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