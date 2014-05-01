Турчинов ввел в действие решение СНБО по противодействию лжи правительства и СМИ РФ

Текст соответствующего указа обнародован на сайте и.о. президента, а также полный текст решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно документу, рассмотрев состояние обеспечения информационной безопасности, Совет национальной безопасности и обороны Украины отмечает, что в последнее время Российская Федерация распространяет недостоверную, неполную, предвзятую информацию об Украине, с помощью чего пытается манипулировать общественным сознанием в Украине и за ее пределами.

Читайте такжеМИД РФ пустил очередную "утку" о строительстве в Украине концлагерейИсходя из необходимости совершенствования нормативно-правового обеспечения и предупреждения и нейтрализации потенциальных и реальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поручить Кабинету Министров Украины в месячный срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно противодействия информационной агрессии иностранных государств, предусмотрев, в частности, определение механизма противодействия негативному информационно-психологическому воздействию, в том числе путем запрета ретрансляции телевизионных каналов, а также по введению для иностранных средств массовой информации системы информирования и защиты журналистов, которые работают в местах вооруженных конфликтов, совершения террористических актов, при ликвидации опасных преступных групп;

разработать при участии Национального института стратегических исследований, Службы безопасности Украины, представителей гражданского общества и подать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины: проект Стратегии развития информационного пространства Украины, в котором, в частности, определить цель, задачи, структуру и режим функционирования национальной системы обеспечения информационной безопасности государства; проект Стратегии кибернетической безопасности Украины; разработать и внедрить комплексные меры организационного, информационного и разъяснительного характера по: всестороннего освещения мероприятий по реализации государственной политики в сфере обеспечения информационной безопасности; усиление контроля за соблюдением законодательства по вопросам информационно-психологической и кибернетической безопасности;

Читайте такжеРоссийские СМИ из-за тотальной цензуры превратились в сообщников террористов - МИДА также в трехмесячный срок Кабмин должен разработать при участии Национального института стратегических исследований, Службы безопасности Украины, других государственных органов и научно-исследовательских учреждений и подать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины проект новой редакции Доктрины информационной безопасности Украины; разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о внесении изменений в некоторые законы Украины, в частности Законов Украины "Об основах национальной безопасности Украины", "Об информации", "О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах", "О Службе безопасности Украины", "О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины", по приведению национального законодательства в соответствие с международными стандартами по вопросам информационной и кибернетической безопасности, совершенствования системы формирования и реализации государственной политики в сфере информационной безопасности Украины; проект Закона Украины о кибернетической безопасности Украины; проработать вопрос о создании национальной защищенной операционной системы, национального антивирусного программного обеспечения, специальных программных и технических средств защиты государственных информационных ресурсов и информационно-коммуникационных сетей; принять меры по обеспечению широкого распространения в мире объективных сведений об общественно-политической ситуации в Украине, в частности, путем создания соответствующего медиа-холдинга для подготовки качественного конкурентоспособного информационного продукта.

Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины вместе со Службой безопасности Украины в двухмесячный срок необходимо разработать и представить на утверждение Кабинета Министров Украины меры по усилению защиты государственных информационных ресурсов от противоправного вмешательства; принять дополнительные меры по защите информации с ограниченным доступом (прежде всего персональных данных, относящихся к конфиденциальной информации во время ее обработки в информационных системах.

Читайте такжеРоссия обвиняет "Правый сектор" в нарушении пасхального перемириеЧитайте такжеМинистерству иностранных дел Украины в месячный срок разработать порядок анализа информационных материалов иностранных средств массовой информации, которые имеют представительства в Украине, с целью внедрения действенного механизма аккредитации журналистов, работников средств массовой информации; принять меры к активизации международного сотрудничества по вопросам противодействия негативным информационно-психологическим воздействиям и кибернетической преступности.

Службе безопасности Украины, Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службе Украины принимать в пределах компетенции в установленном порядке при решении вопросов, связанных с пребыванием на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства, в том числе журналистов, телеоператоров, других работников средств массовой информации, мероприятий по защите национальной безопасности Украины в информационной сфере, охраны общественного порядка.