Российские СМИ из-за тотальной цензуры превратились в сообщников террористов - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“В Украине обеспокоены стремительным ухудшением ситуации со свободой слова и средств массовой информации в России. Фактически все авторитетные организации в этой области сходятся во мнении, что Россия не является свободной страной с точки зрения свободы слова и СМИ. В стране фактически царит тотальная цензура, а независимые телеканалы и издания можно пересчитать на пальцах одной руки”, - сказал Перебейнос.

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По его словам, по существу, сегодня в России построен режим оруэлловского типа, где разрешено знать только то, что говорит “большой брат”.

“Пропаганда, ложь и дезинформация в современной России выведены сегодня на уровень государственной политики. В работу этой пропагандистской машины включены практически все существующие СМИ”, - добавил Перебийнис.

Он отметил, что некоторые средства массовой информации не просто дезинформируют общественность, но и непосредственно принимают участие в преступных действиях, становясь, по существу, сообщниками террористов.

“Просто-таки кричащим примером стал так называемый допрос террористами сотрудников украинских спецслужб в Славянске, который иначе как зверскими пытками нельзя назвать. Некоторые российские телеканалы и издания с особым цинизмом, смакуя, транслировали этот допрос, чуть ли не в прямом эфире, чем вызвали справедливое возмущение, как в Украине, так и в мире”, - сказал Перебийнис.

По его словам, непосредственное участие иностранных граждан, в том числе журналистов, в противоправных действиях на территории Украины, связанных с захватом государственных учреждений, заложников, пытками, а также с другими преступлениями, которые совершаются сегодня террористами на Востоке Украины, не останутся без реакции.

В связи с этим МИД призвал журналистов российских изданий, в случае если нынешняя ситуация в России не позволяет им в полной мере соблюдать общепризнанные профессиональные стандарты и говорить правду, вспомнить хотя бы о таких понятиях, как человеческое достоинство, моральные принципы и элементарная порядочность.