В Верховной Раде нет голосов за замену Турчинова - депутат

Уполномоченный представитель депутатской группы "Суверенная европейская Украина" Александр Доний считает, что в Верховной Раде нет голосов за замену Александра Турчинова.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос об инициативе внефракционного народного депутата Анатолия Гриценко созвать внеочередное заседание ВР для рассмотрения вопроса о замене и.о. президента Украины, председателя ВР Александра Турчинова на должности главнокомандующего Вооруженных сил.

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По мнению Дония, «основной груз» - на исполнительной власти, и она не справилась с задачей сохранить территориальную целостность Украины.

«Ротации в исполнительной власти крайне необходимы. Единственное, на что может повлиять Верховная Рада, - это изменить руководителей, которые не справились с ситуацией», - сказал он и добавил, что им стоило бы самим написать заявления об отставке.

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В то же время Доний отметил, что вопрос, кто именно должен уйти в отставку – глава МВД, председатель СБУ, премьер-министр или и.о. президента, - можно обсудить на закрытом заседании парламента. «Но нужно понимать, что голосов за отставку председателя Верховной Рады и и.о. президента, что предлагает Гриценко, на этот момент нет», - сказал он.