В Партии регионов выступили против переизбрания и.о. Президента

Об этом она сказала в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно инициативы внефракционного народного депутата, кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко относительно созыва внеочередного заседания Верховной Рады Украины для рассмотрения вопроса о замене и. о. президента Украины, председателя ВР Александра Турчинова.

Читайте такжеГриценко: На внеочередном заседании нужно переизбрать Турчинова«Сейчас, в такое тяжелое время, делать какие-то опять мятежи и какие-то изменения... Мне кажется, нам важно пережить эти праздники как-то спокойно и думать о том, как укреплять государство и государственные структуры, а не делать опять какие-то мятежи и еще больше пошатнуть то, что и так очень хрупкое сейчас», - сказала депутат.

Она отметила, что не поддерживала бы соответствующей инициативы.

«Наша фракция, хотя мы не обсуждали, но я не слышала, чтобы у нас кто-то что-то подобное инициировал», - сказала Герман.