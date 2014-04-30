Гриценко: На внеочередном заседании нужно переизбрать Турчинова

Об этом, находясь в Харькове, заявил кандидат на пост Президента Украины, лидер политической партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

«Я еще раз призываю коллег-депутатов быть ответственными в этот момент. Не придумывать какие-то там заседание на 6 мая, а то может быть поздно. И не силовиков слушать, как предлагает Турчинов - нечего там слушать. Надо срочно собраться на внеочередное заседание и переизбрать Верховного главнокомандующего Турчинова. На руководящие должности в стране сейчас должны быть назначены люди, которые не боятся ответственных решений. Говорят, что коней на переправе не меняют. Это правда. Но ослов менять можно и нужно», - отметил Гриценко.

Гриценко также подчеркнул недопустимость в нынешней ситуации сужать полномочия президента. «По состоянию на сегодня президент вносит кандидатуры министра обороны, министра иностранных дел и силовиков. Но даже вокруг этого ведутся уже определенные дискуссии. Кто-то хочет ограничить полномочия президента, и передать их правительства или парламента. Это не правильно. Нет в мире страны, которая и с такой глубокой кризиса как у нас сейчас выходила бы путем голосования. Должна быть ответственность и конкретная фамилия того, кто отвечает - идет ли речь о стране, о антитеррористическую операцию», - сказал Гриценко.