Мэр Полтавы сбежал за границу - депутат

Городской председатель Полтавы Александр Мамай спешно покинул территорию Украины. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил народный депутат Сергей Каплин («УДАР»), сообщает 5 канал.

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По словам нардепа, городской председатель сбежал сразу после того, как правоохранители ему вручили протокол с доказательствами коррупционной деятельности.

"Мэру Полтавы Мамаю вручен протокол о коррупции, он бежал за границу из харьковского аэропорта", - написал Каплин.

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Секретарь Полтавского городского совета Оксана Деркач прокомментировала УНИАН заявление Сергея Каплина

По ее словам, городской глава Полтавы Александр Мамай в данный момент находится в плановом отпуске.

«У мэра плановый отпуск. Он заранее говорил о нем. До 7 мая я исполняю обязанности мэра», - сказала Деркач.

Она также отметила, что распоряжение мэра об отпуске появилось задолго до заявления народного депутата.