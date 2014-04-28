Дневник президентских выборов – экватор избирательной кампании

Президентская избирательная кампания-2014 перешла экватор. Закончился ее первый месяц. До даты голосования в первом туре выборов осталось четыре недели.

Расклад сил на этом рубеже зафиксировало исследование четырех социологических центров. По данным всеукраинского опроса, проведенного 9-16 апреля центром «Социс», КМИС, социологической группой «Рейтинг» и центром Разумкова, в предвыборной рейтинговой гонке уверенно лидирует Петр Порошенко. Среди всех опрошенных за него готовы голосовать 32,9% избирателей, среди тех, кто будет голосовать и уже определился со своим выбором – 48,4%. Порошенко – единственный кандидат на пост президента, кто существенно прибавил (+8%) по сравнению с предыдущим опросом четырех социологических центров в конце марта. И произошло это, прежде всего, за счет поддержки его кандидатуры Виталием Кличко (в мартовском опросе Кличко еще присутствовал среди кандидатов на пост президента). Переключение Кличко с президентской гонки на выборы мэра Киева и его политический союз с Порошенко дали существенную рейтинговую прибавку Петру Алексеевичу. У остальных кандидатов на пост главы государства рейтинговые колебания не очень заметные (самые большие – в пределах 1-2%). И это свидетельствует о том, что несмотря на острый политический кризис в стране, политические симпатии наших избирателей относительно стабилизировались.

Именно относительная стабилизация политических симпатий избирателей, а также лидирующие позиции в предвыборной гонке обусловливают нынешнею осторожно-консервативную тактику Петра Порошенко. Данные последней социологии дают ему шансы на победу уже первом туре президентских выборов. Показатель президентского рейтинга среди тех, кто будет голосовать, и уже определился со своим выбором, используется как косвенный критерий реального голосования. С учетом этого показателя, Порошенко необходимо прибавить еще 2% к нынешнему результату, чтобы обеспечить себе победу в первом туре. Но, исходя из того, что, по объективным и субъективным причинам, в президентских выборах может не принять участие большая часть избирателей Донецкой и Луганской областей, а, также, может отказаться от участия в голосовании некоторая часть пророссийски настроенных избирателей, Петр Порошенко может выиграть президентские выборы в первом туре даже при сохранении нынешних рейтинговых показателей.

Сложившаяся ситуация ставит перед жестким выбором Юлию Тимошенко. Чтобы получить шанс на победу на президентских выборах, ей надо качественно изменить нынешний расклад сил в предвыборной гонке. А это возможно только в случае обрушения рейтинга Петра Порошенко. Либо надо под благовидным предлогом сойти с дистанции. Юрий Луценко публично предложил Юлии Тимошенко сняться с выборов для того, чтобы быстрее определить нового легитимного президента Украины и, тем самым, нейтрализовать стратегию Владимира Путина по срыву президентских выборов в Украине. Но, по собственной инициативе Юлия Владимировна с выборов не снимется, даже с учетом многих рациональных аргументов в пользу такого решения. Этому должны поспособствовать активные и влиятельные посредники. Казалось бы, свою инициативу мог бы реализовать сам Луценко. Но он, фактически, перешел на сторону Петра Порошенко, и это нивелирует его возможные усилия в качестве посредника. Пока что информационная активность Юлии Владимировны говорит о том, что она сделала выбор в пользу прямой атаки на Порошенко. Принесет ли результат такая тактика, покажут результаты выборов. Но, информационно-политическая война двух основных претендентов на пост президента Украины – не самый благоприятный сюжет для страны, находящейся в жестком противостоянии с Россией.

Резко усилил свою информационно-рекламную активность на прошедшей неделе Сергей Тигипко. Его предвыборная риторика явно обращена на русскоязычных избирателей, но, в более умеренных формах, чем у кандидата от Партии регионов Михаила Добкина, и с акцентом на экономическую проблематику, что является традиционной «фишкой» Тигипко. При этом, Сергей Леонидович стремится выступить в роли примирителя Востока и Запада Украины.

В роли миротворца на прошедшей неделе активно выступила и Наталья Королевская. После Крыма она посетила «горячие точки» Донбасса – Краматорск и Славянск, здание Донецкой областной госадминистрации, захваченное сторонниками Донецкой республики, и оцепление здания СБУ в Луганске. Судя по ее активности, она претендует на роль одного из «голосов» Востока и одного из новых лидеров русскоязычных регионов страны. При этом она акцентирует внимание на социальной проблематике и теме мира, которые востребованы в этих регионах. Такая прямая коммуникация с протестующими в Донбассе очень важна, хотя бы для частичной нейтрализации высокого политического напряжения в регионе, а также – для поиска компромиссных решений, позволяющих выйти из нынешнего кризиса. Но переговоры с представителями Донецкой и Луганской республик должны вести не только кандидаты на пост президента Украины, но и официальные представители украинского руководства. Это необходимо, в том числе, и для того, чтобы обеспечить благоприятные предпосылки для проведения в регионе голосования на выборах президента.

Несмотря на то, что избирательная кампания перевалила свой «экватор», значительная часть кандидатов на пост главы государства до сих пор не проявляют заметной информационно-рекламной активности. Например, в последнее время мы опять слышим о «Правом секторе», но почти не видим и не слышим Дмитрия Яроша – кандидата в президенты от этой организации. А вот его конкурент по «националистической нише» - Олег Тягнибок – свою информационную активность на прошедшей неделе существенно усилил. Почти незаметной была на прошедшей неделе Ольга Богомолец. Примерно о половине кандидатов на пост президента Украины мы вообще ничего не знаем из сообщений СМИ. Правда, целый ряд участников президентской гонки находятся в предвыборных турах по регионам страны и на время выпали из поля внимания общенациональных масс-медиа.

Конкуренция противоположных стратегий избирательной кампании продолжается.

Владимир Фесенко